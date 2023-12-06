Новейшие электромобили Volkswagen, BMW и Mercedes испытали в краш-тестах (видео)

В Euro NCAP показали, как Volkswagen ID.7, BMW i5 и Mercedes-Benz EQE SUV справились с краш-тестами. Электромобили доказали, что их безопасность не уступает моделям с ДВС.

Организация Euro NCAP представила результаты последних краш-тестов с участием электромобилей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Все три авто оказались очень безопасными. Об этом рассказали на сайте компании.

В последних краш-тестах Euro NCAP участвовали электромобили Volkswagen ID.7, BMW i5 и Mercedes-Benz EQE SUV. Эксперты оценили их по защите водителя, взрослых пассажиров, детей, пешеходов, а также проверили работу систем безопасности.

Volkswagen ID.7 получил оценку 95% из 100% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов модель получила 88% и 83% соответственно. При этом стандартные системы безопасности оценили в 80%.

BMW i5 справился с краш-тестом немного хуже Volkswagen ID.7. Электромобиль получил оценку 89% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов модель оценили в 85% и 86% соответственно. Системы безопасности получили оценку 78%.

Mercedes-Benz EQE SUV получил оценку 87% за защиту водителя и взрослых пассажиров. За защиту детей и пешеходов модель получила 90% и 80% соответственно. При этом стандартные системы безопасности оценили в 85%.

Все три протестированных электромобили получили максимальный пятизвездочный рейтинг. Эксперты не обнаружили потенциальных травм у манекенов при ДТП.

Ранее Фокус сообщал, что компактный кроссовер Volvo XC60 не смог справиться с обновленным краш-тестом на боковое столкновение.