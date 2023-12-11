Новый бюджетный электрокроссовер BYD за $14 000 показали на первых фото
Новый BYD Yuan UP — небольшой 4,3-метровый электрокроссовер. Топовая версия модели оснащена 177-сильным мотором и панорамной крышей.
В интернет попали первые фото BYD Yuan UP. Компактный электрокроссовер презентуют в первой половине 2024 года и будут продавать по цене примерно от 100 000 юаней ($14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый BYD Yuan UP 2024 будет одним из самых компактных и доступных электрокроссоверов китайского бренда. У него обтекаемый дизайн с высокой изогнутой оконной линией, короткими свесами кузова и выраженным пластиковым обвесом.
Размеры BYD Yuan UP:
- длина – 4310 мм;
- ширина – 1830 мм;
- высота – 1675 мм;
- колесная база – 2620 мм;
- масса – 1430-1540 кг.
Также на фото показано, что топовый вариант BYD Yuan UP 2024 получит панорамную крышу и аэродинамически оптимизированные 17-дюймовые диски с шинами 215/60 R17.
Китайский электромобиль BYD Yuan UP предложат в версиях мощностью 95 и 177 л. с. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке в 160 км/ч. Известно, что кроссовер получит литий-железо-фосфатную батарею, но ее емкость и запас хода пока не раскрывают.
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