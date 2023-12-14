На украинский рынок выходит мощный кроссовер Lexus с расходом 1,3 л на 100 км (фото)

Новый Lexus RX 450h+ оснащен 309-сильной гибридной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Кроссовер может проехать до 69 км на электротяге.

Линейку Lexus RX в Украине пополнит новая модификация 450h+. Это первый подзаряжаемый гибрид в истории модели. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского бренда.

Кроссовер может проехать до 69 км на электротяге Фото: Lexus

Новый Lexus RX 450h+ оснащен 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача составляет 309 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с.

Гибрид Lexus RX 450h+ получил батарею на 18,1 кВт∙ч и способен проехать 69 км в электрическом режиме. Расход топлива в комбинированном цикле составляет всего 1,3 л на 100 км.

От стандартного Lexus RX 2023 плагин-гибрид можно отличить по особой решетке радиатора, измененному спойлеру на крыше и молдингам в цвет кузова.

В салоне установлен 14-дюймовый тачскрин Фото: Lexus

Кроссовер Lexus RX 450h+ на украинском рынке будет стоить от 3 945 723 гривен. Комплектация расширена и включает 14-дюймовый тачскрин, акустику Mark Levinson с 21 динамиком и пакет систем безопасности Lexus Safety System+, включающий адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предупреждения о перекрестном движении.

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