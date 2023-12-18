В Украине появился сверхмощный британский электрокроссовер с запасом хода 650 км (фото)
Lotus Eletre — первый кроссовер в истории британской марки. Электромобиль предложен в версиях на 612 и 918 л. с., а его запас хода достигает 650 км.
В Украину приехал новый Lotus Eletre. Спортивный электрический кроссовер сфотографировали в Одессе. Об этом сообщает сайт Autogeek.
Новый Lotus Eletre – не только первый кроссовер в истории марки, но и первая модель в новом электрическом семействе. Примечательно, что, в отличие от спорткаров Lotus, выпускают его не в Великобритании, а в Китае – на предприятии концерна Geely, которому принадлежит бренд.
Кроссовер Lotus Eletre достигает 5,1 м в длину при колесной базе 3,02 м. У него оригинальный дизайн с высоким капотом, выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами.
В салоне на передней панели установлены три дисплея. В отделке использованы кожа и карбон, а оснащение включает четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеска, полноуправляемое шасси и электропривод сидений.
В Украину привезли версию Lotus Eletre S с двумя электромоторами мощностью 612 л. с. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 260 км/ч, а ее запас хода составляет 650 км. Цена — $116 000.
Кроме того, существует экстремальный 918-сильный Lotus Eletre R. Он разгоняется до сотни за 2,95 с.
К слову, в Украине есть спортивный Lotus с двигателем от седана Toyota Camry.
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