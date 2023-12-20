Цена 25 000 евро и запас хода 400 км: раскрыты подробности электрокара Renault 5 (видео)

Новый Renault 5 очень напоминает знаменитого предка 1972 года. Бюджетный электромобиль оснастят 136-сильным мотором, а его запас хода достигнет 400 км.

Появилась новая информация про возрожденный Renault 5. Компактный электромобиль официально представят 26 февраля на автошоу в Женеве. Пока же на сайте французского автопроизводителя раскрыли подробности авто и опубликовали его тизеры.

Электрокар оснастят 136-сильным мотором Фото: Renault На капоте установлен индикатор заряда батареи Фото: Renault

Электромобиль Renault 5 E-Tech (именно так назовут авто) – это компактный хэтчбек В-класса длиной 3,92 м. На фото и видео видно, что он сохранил стиль предсерийного концепт-кара и очень напоминает оригинальный Renault 5 1972 года.

Ранее Renault 5 E-Tech рассекретили на патентных изображениях Фото: WIPO

Как и знаменитый предок, новый Renault 5 E-Tech отличается рубленным дизайном, да и силуэтом он похож. У него короткие свесы кузова, крупные фары и тоненькие фонари. В то же есть и современные "фишки" вроде индикатора заряда батареи на капоте. К слову, ранее появились патентные изображения авто.

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Электрокар Renault 5 E-Tech построят на платформе AmPRSmall и оснастят 136-сильным мотором. Первой на рынок выйдет версия с батареей на 52 кВт∙ч и запасом хода 400 км.

Позже появится базовый вариант за 25 000 евро с батареей емкостью 40 кВт∙ч. Кроме того, со временем появится 218-сильный спортивный вариант от Alpine. Все Renault 5 E-Tech получат функцию двунаправленной зарядки – можно будет питать от авто электрооборудование или даже дом.

К слову, это будет не самый дешевый электромобиль Renault – готовится и модель за 20 000 евро.

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