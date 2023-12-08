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Новый Renault Duster 2024 впервые показали на официальных фото

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Фото: Renault | Renault Duster 2024 почти не отличается от модели под брендом Dacia

Новый Renault Duster предложат в бензиновых и гибридных версиях, а также с заводским ГБО. Производство модели наладят в Турции с 2024 года.

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Новый Duster третьего поколения дебютировал под маркой Dacia, но его продолжат выпускать и под брендом Renault. Теперь же появились и фото Renault Duster 2024 – их опубликовали на официальном сайте французского производителя.

Если предыдущие Renault Duster отличались от версии Dacia дизайном передней части, то теперь кроссоверы выглядят одинаково. Изменения сводятся к надписи Renault на решетке радиатора вместо логотипа Dacia.

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Выпуск модели наладят в Турции
Фото: Renault

Салон Renault Duster 2024 не показали, но, скорее всего, внутри также все останется без изменений. Кроссовер получит виртуальный щиток приборов, большой тачскрин и миниатюрный джойстик КПП. Среди других новых опций – навигация и беспроводная зарядка смартфонов.

Новый Renault Duster получит бензиновые и гибридные версии. Кроссовер будут оснащать 1,0-литровым 100-сильным турбомотором с заводским ГБО, 1,2-литровым 130-сильным, а также 140-сильной гибридной установкой. В предложении останутся версии с передним и полным приводом.

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Кроссовер Renault Duster будут выпускать в Турции с 2024 года. На этом же предприятии уже собирают седан Renault Taliant, который является близнецом нового Dacia Logan. Именно в таком виде будут продавать новый Duster в Украине.

Ранее Фокус рассказывал про новый Duster 2024 в кузове пикап.

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