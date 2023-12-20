Citroen представили большой электрический минивэн с запасом хода до 350 км (фото)

Минивэн Citroen SpaceTourer изменился внешне и внутри, а также получил новые опции. Запас хода электромобиля увеличили до 350 км.

Во Франции презентовали новый Citroen SpaceTourer. Минивэн прошел модернизацию и выйдет на рынок в начале 2024 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Сдвижные двери оснащены электроприводом Фото: Stellantis

Обновленный Citroen SpaceTourer узнается по измененной передней части в новом фирменном стиле. Заменены фары, бампер и решетка радиатора. Сдвижные боковые двери оснащены электроприводом.

Как и прежде, модель доступна в двух вариантах длины (4,98 и 5,33 м). Можно выбрать пассажирские версии на 5-9 мест, а также грузовые варианты. Объем багажника может достигать 4900 л.

Объем багажника достигает 4900 л Фото: Stellantis

В салоне заменена передняя панель, а виртуальный щиток приборов стал стандартным. Центральный тачскрин мультимедиа увеличен до 10 дюймов в диагонали. Оснащение пополнила беспроводная зарядка для смартфонов. Также для Citroen SpaceTourer предлагают 17 разных систем активной безопасности, среди которых – и адаптивный круиз-контроль.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Stellantis

Поначалу дебютировал электромобиль Citroen e-SpaceTourer, хотя в линейке модели для отдельных стран останется и 2,0-литровый 180-сильный турбодизель.

Доступны пассажирские версии на 5-9 мест Фото: Stellantis

Электрокар Citroen e-SpaceTourer оснащен 136-сильным мотором и доступен с батареями на 50 и 75 кВт∙ч. В последнем случае запас хода вырос до 350 км. Быстрая зарядка на 80% занимает от 38 до 45 минут.

К слову, недавно презентовали и младшего брата SpaceTourer — новый Citroen Berlingo.

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