Renault Scenic возвращается на рынок: подробности и характеристики (фото)

Renault Scenic кардинально изменился и стал электрическим кроссовером. Модель предлагают в версиях на 170 и 220 л. с., а ее запас хода достигает 625 км.

Новый Renault Scenic 2024 выходит на европейский рынок. После непродолжительного отсутствия семейная модель вернулась в новом формате – как электрический кроссовер. Об этом сообщает сайт L’argus.

Электрокроссовер Renault Scenic достигает 4,47 м в длину при колесной базе 2,78 м. У него большой багажник объемом 545-1670 л.

Запас хода электрокара достигает 625 км Фото: Renault

Электромобили Renault Scenic начнут поставлять покупателям с весны 2024 года, но в Евросоюзе их уже можно заказать. Цена стартует с 38 700 евро за базовую версию Evolution. Она получила 19-дюймовые диски, климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Топовый вариант Iconic (от 49 400 евро) добавляет электропривод и массаж сидений, подогрев кресел и руля, панорамную крышу, беспроводную зарядку смартфонов и акустику Harmann Kardon.

Цена Renault Scenic в Европе стартует с 38 700 евро Фото: Renault

На выбор предложены две силовых установки. Начальный вариант получил 170-сильный мотор и батарею на 60 кВт∙ч. Такой Renault Scenic 2024 способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с и развить 150 км/ч, а его запас хода составляет 430 км.

Объем багажника составляет 545-1670 л Фото: Renault

220-сильная версия комплектуется батареей емкостью 87 кВт∙ч. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Запас хода – 625 км.

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