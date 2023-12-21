Стало известно, когда в Украине появится новый Renault Duster третьего поколения

Кроссовер Renault Duster в Украину будут поставлять из Турции. Модель получит виртуальный щиток приборов и новые двигатели.

Новый Duster третьего поколения будет представлен в Украине. Кроссовер продолжат продавать на нашем рынке под маркой Renault. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Модель появится в Украине с 2025 года Фото: Renault

Кроссовер Renault Duster в Украине появится только в 2025 году. Обусловлено это тем, что версию под брендом Renault планируют выпускать не в Румынии (как Dacia Duster), а в Турции. Производство там наладят в 2024 году и завод не сразу выйдет на полную мощность, поэтому поначалу не будет экспортировать продукцию.

Пока неизвестно, какие именно модификации Renault Duster привезут в Украину – это станет известно ближе к дате премьеры модели в нашей стране. В Турции кроссовер предложат с 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 100 л. с., 1,2-литровым 130-сильным турбодвигателем с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, а также в 140-сильной гибридной версии.

В салоне появилась виртуальная панель приборо Фото: Dacia

Напомним, что новый Renault Duster теперь практически ничем не отличается от версии под маркой Dacia. Автомобиль получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин, а объем его багажника вырос до 472 л.

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