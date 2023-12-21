Старый 19-летний Subaru ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Седан Subaru Impreza 2,5 RS подготовлен к ралли. Автомобиль получил новые коробку передач и подвеску, ему улучшили аэродинамику, а из салона убрали отделку и кондиционер.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Subaru Impreza 2004 года. За седан отдали 146 000 долларов (как за новый Mercedes G-Class), что немало для такого авто. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.

На этом авто участвовал в ралли Кен Блок Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что с молотка ушло раллийное авто знаменитого гонщика Кена Блока, трагически погибшего в прошлом году. Subaru Impreza 2,5 RS подготовили для него в 2006 году. Экипаж Кена Блока и Алекса Джельсомино выступал на ней в серии X Games.

В салоне установлены ковшеобразные кресла Фото: Bring a Trailer

Раллийная Subaru Impreza 2.5 RS существенно отличается от серийной модели. Спорткар получил дополнительные оптику и заднее антикрыло, а в его салоне появились спортивные ковшеобразные кресла Recaro и трубчатый каркас безопасности. Естественно, кондиционера, аудиосистемы или даже отделки внутри нет.

Спорткар Subaru Impreza оснащен 2,0-литровой оппозитной четверкой с турбонаддувом. В паре с ней работает гоночная 5-ступенчатая механическая КПП.

Сзади заменено антикрыло Фото: Bring a Trailer

Полный привод Subaru Impreza 2.5 RS дополнен специальными раллийными дифференциалами. Также у авто полностью новые подвеска и тормозные механизмы.

Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили тюнингованный грузовой Mercedes Арнольда Шварценеггера.

Также мы расказывали про редкий Porsche 911 Юэна Макгрегора.