Старый 19-летний Subaru ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)
Седан Subaru Impreza 2,5 RS подготовлен к ралли. Автомобиль получил новые коробку передач и подвеску, ему улучшили аэродинамику, а из салона убрали отделку и кондиционер.
В США на аукционе Bring a Trailer продали Subaru Impreza 2004 года. За седан отдали 146 000 долларов (как за новый Mercedes G-Class), что немало для такого авто. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.
Дело в том, что с молотка ушло раллийное авто знаменитого гонщика Кена Блока, трагически погибшего в прошлом году. Subaru Impreza 2,5 RS подготовили для него в 2006 году. Экипаж Кена Блока и Алекса Джельсомино выступал на ней в серии X Games.
Раллийная Subaru Impreza 2.5 RS существенно отличается от серийной модели. Спорткар получил дополнительные оптику и заднее антикрыло, а в его салоне появились спортивные ковшеобразные кресла Recaro и трубчатый каркас безопасности. Естественно, кондиционера, аудиосистемы или даже отделки внутри нет.
Спорткар Subaru Impreza оснащен 2,0-литровой оппозитной четверкой с турбонаддувом. В паре с ней работает гоночная 5-ступенчатая механическая КПП.
Полный привод Subaru Impreza 2.5 RS дополнен специальными раллийными дифференциалами. Также у авто полностью новые подвеска и тормозные механизмы.
Ранее Фокус рассказывал, что на аукцион выставили тюнингованный грузовой Mercedes Арнольда Шварценеггера.
Также мы расказывали про редкий Porsche 911 Юэна Макгрегора.