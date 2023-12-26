Старожилы автопрома: Renault отмечает 125-летие (фото)

Renault начинали с миниатюрных авто, затем перешли к выпуску роскошных представительских моделей, а позже сделали ставку на массовые недорогие машины. Именно французский производитель выпустил первые в мире хэтчбек и минивэн.

В эти дни свое 125-летие празднует Renault. Французский производитель является одним из пионеров автомобилестроения и одним из старейших брендов на рынке в наши дни. Фокус расскажет его историю.

Луи Рено за рулем своего первенца Voiturette Фото: Wikipedia

Основатель компании Луи Рено с детства увлекался техникой, поэтому первые автомобили поразили его. В 1898 году он запатентовал карданную передачу и создал миниатюрный двухместный Voiturette.

Renault AG использовали в качестве такси Фото: Renault

Авто длиной всего 1,9 м получило мотор на 1,75 л. с. Тем не менее, 24 декабря 1898 года Луи Рено за его рулем легко одолел крутой подъем парижской улицы Лепик. Более мощные машины с цепным приводом не могли выехать на эту гору. Неудивительно, что в день Рено собрал 12 заказов на Voiturette, а автопроизводители выстроились в очередь за лицензией на карданную передачу.

Танк Renault FT Фото: Wikipedia

25 февраля 1899 года Луи с братьями основали компанию "Братья Рено". Со временем в линейке появились четырехместная и даже грузовая модели. Для популяризации автомобилей братья Рено активно участвовали в гонках. В частности, они выиграли международные соревнования Париж-Берлин и Париж-Вена.

Renault 40CV с 9,1-литровым мотором Фото: Renault

Знаковым стал Renault AG 1905 года, ведь именно благодаря ему появились службы такси не только в Париже, но и в Берлине, Лондоне и даже Нью-Йорке.

Но особенно этот Renault прославился во время Первой мировой войны. Когда немецкие войска подошли вплотную к Парижу, на помощь армии пришли такси, за день перевезшие на линию фронта 6000 бойцов резерва. За заслуги Луи Рено получил Орден Почетного легиона.

Renault Nervasport выиграл ралли Монте-Карло Фото: Renault

Помимо авто, в Первую мировую войну Renault выпускали танки FT и авиадвигатели. В частности, французские моторы получил созданный в Киеве бомбардировщик Игоря Сикорского "Илья Муромец".

Renault 4CV Фото: Renault

Трудно поверить, но в 20-30-е годы Renault славились, прежде всего, дорогими и роскошными моделями с большими моторами. К примеру, Renault 40 CV оснастили огромной 9,1-литровой шестеркой на 140 л. с. Такое авто было у президента Франции, а также выиграло ралли Монте-Карло. Позже этот успех повторил 5,4-литровый 115-сильный Renault Nervasport.

Renault 4 Фото: Renault

Однако после смерти Луи Рено в 1945 году компания перешла в государственную собственность, там переориентировалась на доступные массовые автомобили. Уже первый послевоенный Renault 4CV нашел более миллиона покупателей.

Первый в мире хэтчбек Renault 16 Фото: Renault

Еще более массовым стал переднеприводный Renault 4. Его производили в 16 странах мира с 1961 по 1992 год и всего собрали 8 миллионов авто. Модель зарекомендовала себя как долговечная и неприхотливая. А миниатюрный Renault 5 разошелся тиражом в 5,5 млн экземпляров.

Renault 5 Фото: Renault

Примечательно, что французский бренд создал сразу два новых типа кузова. В 1965 году появился первый в мире хэтчбек Renault 16, а в 1984 году представили первый минивэн Espace.

Renault Espace стал основателем класса минивэнов Фото: Renault

Renault также добились немалых успехов в автоспорте. Так, в 1978 году спортпрототип Renault-Alpine A442B выиграл знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане, а в 1982 году полноприводный Renault 20 Turbo победил в ралли Париж-Дакар. Заводская команда дважды выигрывала чемпионат "Формулы-1", еще 5 титулов принесли болиды с моторами Renault – на них становились чемпионами Михаэль Шумахер, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Фернандо Алонсо.

Renault Laguna Фото: Renault

Хотя, конечно, больше всего прославили Renault массовые модели – компактные Twingo и Clio, семейные 19, Megane и Laguna. Вместе с тем, появилась и линейка заряженных моделей RenaultSport.

Авангардный Renault Avantime Фото: Renault

В 1999 году был создан альянс Renault-Nissan, входящий в пятерку крупнейших мировых производителей. В начале XXI века в линейке марки появились авангардные модели Avantime и Vel Satis, а также кроссовер Koleos. Кроме того, Renault стояли у истоков электрификации, ведь еще в 2012 году начали выпуск электрокаров Zoe и Twizzy.

Электромобиль Renault Zoe Фото: Renault

Сейчас именно на электромобили делает ставку французский бренд. Электрическими стали Megane и Scenic, а вскоре в формате электрокаров вернутся на рынок модели Renult 4, 5 и Twingo.

Ранее Фокус рассказывал, что на рынок выходит электромобиль Renault Scenic.

Также мы писали про новый Renault Duster 2024.