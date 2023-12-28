Цены вырастут в разы: в Украине существенно подорожают госуслуги для автомобилистов

В Украине подорожают услуги сервисных центров МВД. Стоимость сдачи теоретического экзамена на права вырастет в 19 раз, а практического — в 32 раза.

С 2024 года в Украине вырастет стоимость ряда государственных услуг для автолюбителей. Соответствующее постановление №1386 уже принял Кабинет Министров.

С 1 января 2024 года подорожают услуги сервисных центров МВД. Причем, цены на некоторые из них вырастут довольно существенно – в 19-32 раза.

В частности, за экзамен по вождению придется заплатить не 13 гривен, а 420. Теоретический экзамен на права подорожает с 13 до 250 гривен. Выдача водительского удостоверения будет стоить не 26 гривен, а уже 230.

А услуга регистрации либо перерегистрации транспортных средств подорожает с 200 до 350 гривен (в эту стоимость не включены номера за 111-350 гривен и пластиковый бланк техпаспорта за 405 гривен). Напомним, что с недавних пор в Украине работает онлайн-регистрация авто через приложение "Дія".

К слову, с 1 января также подорожает и первая регистрация авто в Украине. Это обусловлено увеличением суммы сбора в пенсионный фонд, которая, как известно, привязана к прожиточному минимуму.

Также Фокус сообщал, что украинцы могут сдать теоретический экзамен на права без обучения в автошколе.