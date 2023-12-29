Уникальный британский мотоцикл 40-х за $190 000 обнаружили в старом гараже (видео)

Раритетный Vincent Black Lightning — самый быстрый мотоцикл своего времени. В 1950 году он установил рекорд скорости — разогнался до 252 км/ч.

В Великобритании нашли заброшенный мотоцикл Vincent Black Lightning 1949 года. Очень редкий винтажный байк около 20 лет стоял в старом гараже. О находке рассказали на Youtube-канале Classic Motorcycle Channel.

Выпущено лишь 30 Vincent Black Lightning Фото: bonhams.com

Этот Vincent Black Lightning успел попутешествовать. Удалось установить, что этот мотоцикл с завода был отправлен в Польшу гонщику Томашу Каминскому.

В 1971 году байк обнаружил в Варшаве британский коллекционер мототехники. Он решил выкупить Vincent Black Lightning и восстановить его. После смерти британца мотоцикл долгое время стоял в гараже, пока его сын не решил продать его. За Vincent могут выручить около 150 000 фунтов стерлингов ($191 000).

Байк оснащен 70-сильным двигателем V2 Фото: bonhams.com

Столь высокая цена обусловлена редкостью и культовым статусом модели. Всего выпустили только 30 Vincent Black Lightning и в свое время это был самый быстрый мотоцикл в мире.

Vincent Black Lightning оснащен 70-сильным двигателем V2 объемом 1,0 л. В 1950 году он установил рекорд скорости – разогнался до 252 км/ч по дну высохшего соляного озера Бонневиль.

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