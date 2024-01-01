Суперкары превратили в гирлянды на колесах и устроили новогодний дрифт (видео)

К новогодним праздникам суперкары украсили тысячами светодиодных ламп. Автомобили собрали ночью на пустыре и устроили на них дрифт.

В США необычным образом доработали экзотические суперкары. Дорогие авто, по сути, стали гирляндами на колесах. Видео с машинами опубликовал блогер Alex Choi.

Светодиодные лампы могут менять цвет, переливаться и мигать Фото: скриншот / YouTube

Он владеет Lamborghini Huracan и также доработал свое авто. На его кузове установлены около 30 000 светодиодных ламп, а управляют ими несколько контролеров и компьютерная программа.

Подсветка может менять цвет, мигать или переливаться разными цветами. Автомобиль несомненно привлекает к себе всеобщее внимание.

Таким же способом свои авто усовершенствовали и друзья блогера. Около 20 таких машин-гирлянд собрались ночью на пустыре близ Лос-Анджелеса. Среди них оказались BMW M3, Ford Mustang, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S и Porsche 911 GT3.

Автомобили выстроились в круг и по очереди выезжали в его центр, чтобы продемонстрировать дрифт. Получилось очень ярко и эффектно.

Ранее Фокус рассказывал, что блогер разбил стекло своего Lamborghini ради просмотров в Instagram.

Также мы писали про заброшенные на ферме суперкары Lamborghini 70-х годов.