Суперкары превратили в гирлянды на колесах и устроили новогодний дрифт (видео)
К новогодним праздникам суперкары украсили тысячами светодиодных ламп. Автомобили собрали ночью на пустыре и устроили на них дрифт.
В США необычным образом доработали экзотические суперкары. Дорогие авто, по сути, стали гирляндами на колесах. Видео с машинами опубликовал блогер Alex Choi.
Он владеет Lamborghini Huracan и также доработал свое авто. На его кузове установлены около 30 000 светодиодных ламп, а управляют ими несколько контролеров и компьютерная программа.
Подсветка может менять цвет, мигать или переливаться разными цветами. Автомобиль несомненно привлекает к себе всеобщее внимание.
Таким же способом свои авто усовершенствовали и друзья блогера. Около 20 таких машин-гирлянд собрались ночью на пустыре близ Лос-Анджелеса. Среди них оказались BMW M3, Ford Mustang, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S и Porsche 911 GT3.
Автомобили выстроились в круг и по очереди выезжали в его центр, чтобы продемонстрировать дрифт. Получилось очень ярко и эффектно.
Ранее Фокус рассказывал, что блогер разбил стекло своего Lamborghini ради просмотров в Instagram.
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