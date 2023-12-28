Ради просмотров в Instagram: блогер разбил битой стекло своего Lamborghini (видео)

Владелец Lamborghini Urus залез на капот авто и разбил стекло битой. Свои действия он записал на видео, которое выложил в соцсетях.

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Кроссовер Lamborghini Urus стал жертвой своего владельца. Дорогому авто разбили лобовое стекло бейсбольной битой. Видео появилось на странице владельца в Instagram.

На видео человек заскакивает на капот и со всей силы бьет битой по лобовому стеклу кроссовера Lamborghini Urus, обклеенного золотистой пленкой.

Ролик записали ради просмотров в Instagram

Выяснилось, что Lamborghini Urus принадлежит нидерландскому блогеру Джоэль Бойкерсу. Он владеет коллекцией дорогих авто, среди которых также есть Ferrari 812 Superfast и шестиколесный "Гелендваген". Видео он записал ради просмотров и лайков в Instagram.

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Впрочем, нидерландец все же схитрил. Лобовое стекло Lamborghini было повреждено до записи видео и так или иначе требовало замены.

Напомним, что новый Lamborghini Urus стоит минимум 200 000 евро. Итальянский спортивный россовер оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 650 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.

К слову, это не первый подобный случай. ранее другой блогер уничтожил суперкар Lamborghini на камеру.

Также Фокус сообщал, что на старой ферме нашли заброшенными редкие Lamborghini 70-х.