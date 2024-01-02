Авторынок Украины в 2023 году показал рекордный рост: популярные марки и модели (фото)

Продажи новых автомобилей рекордно выросли за 2023 год. Наибольшим спросом пользовались модели Toyota и Renault.

За 2023 год в Украине продали почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Это сразу на 60,6% больше, чем в 2022 году — такой рост является рекордным для нашей страны. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

В декабре украинцы приобрели 5,9 тыс. новых авто. Несмотря на проблемы с поставками машин из-за очередей на границе, продажи выросли на 9% по сравнению с ноябрем и на 53% — по сравнению с декабрем 2022 года.

Самой популярной моделью остается Renault Duster Фото: Renault

Лидером декабря стала Toyota с 972 проданными авто. Второе место заняла Renault (678 авто), а третье – Skoda (600 шт.).

По результатам всего 2023 года Toyota и Renault также сохранили лидерство, а третьим стал Volkswagen с ростом 147%.

Самые популярные автомобили в Украине за 2023 год:

Toyota – 10197 шт. (+47%). Renault – 5790 шт. (+46%). Volkswagen – 5627 шт. (+147%). Skoda – 4938 шт. (+75%). BMW – 4128 шт. (+139%). Hyundai – 2945 шт. (+29%). Mercedes-Benz – 2543 шт. (+52%). Suzuki – 2396 шт. (+192%). Mazda – 2252 шт. (+237%). Nissan – 1975 шт. (+75%).

Самый популярный автомобиль в Украине за 2023 год – кроссовер Renault Duster. Он нашел 5445 покупателей.

Ранее стало известно, что новый Duster третьего поколения появится в Украине только в 2025 году.

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