Впервые за 8 лет: Tesla уступила мировое лидерство в сегменте электромобилей (фото)

BYD Auto вырвался в мировые лидеры в сегменте электромобилей. Китайский концерн предлагает более доступные электрокары, чем Tesla, а палитра его моделей шире.

На глобальном рыке – новый лидер в сегменте электрокаров. Под конец 2023 года китайский BYD Auto обошел американскую Tesla Motor. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

За четвертый квартал 2023 года BYD Auto продал 942 651 авто, из которых электромобилями были 526 409. Tesla поставила покупателям 484 507 электрокаров.

BYD Dolphin стал самой популярной моделью марки Фото: BYD Auto

Американский автопроизводитель стабильно лидировал в сегменте электромобилей с 2015-2016 годов и не уступал первое место даже на один квартал.

По итогам всего 2023 года Tesla все же сохраняет лидерство – было продано 1 808 581 шт. электромобилей против 1 574 804 у BYD. Впрочем, аналитики прогнозируют, что в 2024 году китайский производитель укрепит позиции и пойдет в отрыв.

Среди преимуществ BYD перед Tesla – более широкий ассортимент моделей. Также отмечается, что в линейке китайской марки больше доступных электрокаров. К примеру, в 2023 году она продала 367 419 BYD Dolphin стоимостью от $16 700 и 280 217 BYD Seagull ценой от $11 500 — это самые популярные модели бренда.

К тому же, автопроизводитель только начал наращивать продажи за пределами Китая. В планах BYD — масштабная экспансия на глобальный рынок.

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