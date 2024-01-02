Янки с баварским сердцем: классический Chevrolet Camaro 60-х скрестили с BMW 5 E39 (фото)
Кузов Chevrolet Camaro 1968 года поставили на шасси BMW 5 Series E39. Спорткар оснащен 286-сильным V8, а также сохранил кондиционер и подушки безопасности.
В Германии появился очень необычный спорткар. Он выглядит, как Chevrolet Camaro 1968 года, но на самом деле его "начинка" более современная — от BMW 5 Series. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Проект назвали ZMW – в этом названии зашифровали Chevrolet Camaro Z28 и BMW. Воплотил его в жизнь немецкий тюнер Бен Кляйнфелтер, а работы над авто заняли 14 месяцев.
Кузов Chevrolet Camaro 1968 года поставили на шасси BMW 5 Series E39, которое пришлось укоротить на 85 мм. Сам кузов при этом расширили, добавили обвес, заменили оптику и решетку радиатора.
Салон BMW 5 Series не трогали – руль, передняя панель, приборы и сиденья остались без изменений. Сохранены кондиционер, электроприводы и даже подушки безопасности.
За основу взяли седан BMW 528i, но под капот установили 4,0-литровый V8 мощностью 286 л. с. от BMW 540i. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.
Бен Кляйнфелтер не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем он планирует переставить на шасси BMW 5 Series E39 купе Volkswahen Corrado и классический Triumph GT6.
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