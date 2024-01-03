Кроссоверы — в лидерах: самые популярные авто в Украине за 2023 год (фото)

В ТОП-10 лидеров украинского авторынка за 2023 год — сразу восемь кроссоверов и внедорожников. Впервые в истории среди лидеров оказался электромобиль.

В 2023 году украинцы приобрели почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Toyota RAV4 заняла второе место Фото: Toyota

В десятке лидеров авторынка – сразу восемь моделей повышенной проходимости. Исключением стали лишь Skoda Octavia и Toyota Camry. Примечательно, что на эти 10 авто приходится треть всех продаж новых машин за прошлый год.

Самый популярный автомобиль в Украине за 2023 год — кроссовер Renault Duster. Он лидирует с существенным отрывом – продано 5445 этих автомобилей.

Впервые в тройку лидеров попал электромобиль — кроссовер Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Второе место занимает Toyota RAV4 (2934 шт.), а третье — электрокроссовер Volkswagen ID.4 (2655 авто). Впервые в истории среди лидеров украинского авторынка по итогам года оказался электромобиль. Замыкают ТОП-5 Mazda CX-5 (1647 авто) и Hyundai Tucson (1494 шт.).

Самые популярные авто в Украине за 2023 год:

Renault Duster – 5445 проданных авто. Toyota RAV4 – 2934 шт. Volkswagen ID.4 – 2655 шт. Mazda CX-5 – 1647 шт. Hyundai Tucson – 1494 шт. Toyota Land Cruiser Prado – 1480 шт. Suzuki Vitara – 1308 шт. Skoda Kodiaq – 1307 шт. Skoda Octavia – 1293 шт. Toyota Camry – 1221 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что Tesla потеряла мировое лидерство в сегменте электромобилей.

Также мы писали, что стала известна дата дебюта нового Duster в Украине.