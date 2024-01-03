Кроссоверы — в лидерах: самые популярные авто в Украине за 2023 год (фото)
В ТОП-10 лидеров украинского авторынка за 2023 год — сразу восемь кроссоверов и внедорожников. Впервые в истории среди лидеров оказался электромобиль.
В 2023 году украинцы приобрели почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами и внедорожниками. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятке лидеров авторынка – сразу восемь моделей повышенной проходимости. Исключением стали лишь Skoda Octavia и Toyota Camry. Примечательно, что на эти 10 авто приходится треть всех продаж новых машин за прошлый год.
Самый популярный автомобиль в Украине за 2023 год — кроссовер Renault Duster. Он лидирует с существенным отрывом – продано 5445 этих автомобилей.
Второе место занимает Toyota RAV4 (2934 шт.), а третье — электрокроссовер Volkswagen ID.4 (2655 авто). Впервые в истории среди лидеров украинского авторынка по итогам года оказался электромобиль. Замыкают ТОП-5 Mazda CX-5 (1647 авто) и Hyundai Tucson (1494 шт.).
Самые популярные авто в Украине за 2023 год:
- Renault Duster – 5445 проданных авто.
- Toyota RAV4 – 2934 шт.
- Volkswagen ID.4 – 2655 шт.
- Mazda CX-5 – 1647 шт.
- Hyundai Tucson – 1494 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 1480 шт.
- Suzuki Vitara – 1308 шт.
- Skoda Kodiaq – 1307 шт.
- Skoda Octavia – 1293 шт.
- Toyota Camry – 1221 шт.
Ранее Фокус рассказывал, что Tesla потеряла мировое лидерство в сегменте электромобилей.
Также мы писали, что стала известна дата дебюта нового Duster в Украине.