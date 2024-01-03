Представлен яркий электрический кабриолет "Гелендваген" для бездорожья (видео)
Старый Mercedes G-Class получил силовую установку от Tesla Model S. Кабриолету увеличили клиренс, усилили подвеску и установили внедорожные шины.
В Канаде создали нестандартный кабриолет Mercedes G-Class. Культовый внедорожник превратили в экстремальный электромобиль. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале ателье Trickfactory Customs.
Именно эта канадская компания выполнила тюнинг "Гелендвагена". За основу взяли кабриолет Mercedes G320 90-х годов.
Вместо 3,2-литровой шестерки под капотом установлен электромотор от Tesla Model S. Литий-ионную аккумуляторную батарею установили в задней части авто и поместили в специальный алюминиевый ящик, защищающий ее от повреждений.
Впрочем, этим тюнинг "Гелендвагена" не ограничился. Автомобилю решили улучшить проходимость. Ему увеличили клиренс, усилили подвеску, установили новые мосты, тормоза и внедорожные шины.
Дизайн передней части обновили в духе современного Mercedes-AMG G63 – заменены фары, бампер и решетка радиатора. В салоне появились цифровой щиток приборов, новый руль и спортивные передние сиденья с электроприводом от Mercedes-AMG CLA.
К слову, недавно появился новый кабриолет "Гелендваген". Его выпустят лимитированной серией.
Также Фокус рассказывал про новый вариант Mercedes G-Class для тяжелого бездорожья.