Представлен яркий электрический кабриолет "Гелендваген" для бездорожья (видео)

Старый Mercedes G-Class получил силовую установку от Tesla Model S. Кабриолету увеличили клиренс, усилили подвеску и установили внедорожные шины.

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В Канаде создали нестандартный кабриолет Mercedes G-Class. Культовый внедорожник превратили в экстремальный электромобиль. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале ателье Trickfactory Customs.

Передняя часть выдержана в духе Mercedes-AMG G63

Именно эта канадская компания выполнила тюнинг "Гелендвагена". За основу взяли кабриолет Mercedes G320 90-х годов.

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Вместо 3,2-литровой шестерки под капотом установлен электромотор от Tesla Model S. Литий-ионную аккумуляторную батарею установили в задней части авто и поместили в специальный алюминиевый ящик, защищающий ее от повреждений.

В салоне появились спортивные кресла

Впрочем, этим тюнинг "Гелендвагена" не ограничился. Автомобилю решили улучшить проходимость. Ему увеличили клиренс, усилили подвеску, установили новые мосты, тормоза и внедорожные шины.

Дизайн передней части обновили в духе современного Mercedes-AMG G63 – заменены фары, бампер и решетка радиатора. В салоне появились цифровой щиток приборов, новый руль и спортивные передние сиденья с электроприводом от Mercedes-AMG CLA.

К слову, недавно появился новый кабриолет "Гелендваген". Его выпустят лимитированной серией.

Также Фокус рассказывал про новый вариант Mercedes G-Class для тяжелого бездорожья.