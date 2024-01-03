Представлено яскравий електричний кабріолет "Гелендваген" для бездоріжжя (відео)

Старий Mercedes G-Class отримав силову установку від Tesla Model S. Кабріолету збільшили кліренс, посилили підвіску і встановили позашляхові шини.

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У Канаді створили нестандартний кабріолет Mercedes G-Class. Культовий позашляховик перетворили на екстремальний електромобіль. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі ательє Trickfactory Customs.

Передня частина витримана в дусі Mercedes-AMG G63

Саме ця канадська компанія виконала тюнінг "Гелендвагена". За основу взяли кабріолет Mercedes G320 90-х років.

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Замість 3,2-літрової шістки під капотом встановлено електромотор від Tesla Model S. Літій-іонну акумуляторну батарею встановили в задній частині авто і помістили в спеціальний алюмінієвий ящик, що захищає її від пошкоджень.

У салоні з'явилися спортивні крісла

Втім, цим тюнінг "Гелендвагена" не обмежився. Автомобілю вирішили поліпшити прохідність. Йому збільшили кліренс, посилили підвіску, встановили нові мости, гальма і позашляхові шини.

Дизайн передньої частини оновили в дусі сучасного Mercedes-AMG G63 — замінено фари, бампер і решітку радіатора. У салоні з'явилися цифровий щиток приладів, нове кермо і спортивні передні сидіння з електроприводом від Mercedes-AMG CLA.

До слова, нещодавно з'явився новий кабріолет "Гелендваген". Його випустять лімітованою серією.

Також Фокус розповідав про новий варіант Mercedes G-Class для важкого бездоріжжя.