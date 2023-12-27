Тюнінг для апокаліпсису: Mercedes W124 перетворили на авто Шаленого Макса (фото)
Mercedes-Benz W124 поставили на рамне шасі, а під його капот встановили двигун V8. Автомобіль оснастили кулеметом, карабіном і сокирою.
У США створили нестандартний седан Mercedes-Benz E-Class W124 1990 року. Преміальний автомобіль перетворили на оригінальний постапокаліптичний позашляховик. Про авто розповіли на сайті Cars and Bids.
За основу взяли бензиновий варіант Mercedes 300E. Його кузов переставили на рамне шасі позашляховика Mercedes ML першого покоління. У нього ж запозичили і 4,3-літровий 272-сильний V8, 5-ступінчасту автоматичну КПП і систему повного приводу.
У Mercedes W124 серйозно збільшено кліренс і встановлено позашляхові шини. Крім того, з'явилися захисні дуги і багажник на даху.Важливо
"Фішка" авто — декор на кузові в стилістиці Шаленого Макса. На даху встановлено макет кулемета MG42, а на капоті — карабін. Також з'явилися ящики для набоїв, каністри та антени, а до задніх правих дверей прикріплена сокира.
Тюнінг Mercedes W124 не зачепив інтер'єру. Салон оздоблений шкірою, а оснащення охоплює кондиціонер і електропривод сидінь. Тепер вражаючий автомобіль планують продати на аукціоні.
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