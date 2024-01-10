В Украину за 2023 год ввезли свыше 200 тысяч б/у авто: самые популярные модели (фото)

Подержанных авто в Украине покупают в 3,5 раза больше, чем новых. Высоким спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan.

В 2023 году украинский автопарк пополнили 214,4 тыс. авто с пробегом. На них приходится свыше 75% всего авторынка. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Volkswagen Golf стал лидером в сегменте б/у авто Фото: Volkswagen

Продажи б/у авто в Украине снизились на 45% по сравнению с 2022 годом, ведь сейчас бесплатной растаможки нет. В то же время, подержанных авто приобрели в 3,5 раза больше, чем новых.

Важно Новый Volkswagen Golf 2024 показали на первых официальных фото

Больше всего украинцы купили б/у авто с бензиновыми двигателями – их доля составляет 45% от общего количества. 33% машин являются дизельными, 14% — электрическими, 5% — с ГБО, а 3% — гибридами. Наиболее популярными марками на вторичном рынке являются Volkswagen, Renault, Skoda, Ford и Nissan.

Новым лидером рынка в прошлом году стал Volkswagen Golf. В тройку самых продаваемых моделей попали Renault Megane и Skoda Octavia.

Renault Megane продолжает пользоваться спросом Фото: Renault

Самые популярные б/у авто в Украине за 2023 год:

Volkswagen Golf – 16 123 шт. Renault Megane – 14 392 шт. Skoda Octavia – 10 261 шт. Volkswagen Passat – 8543 шт. Nissan Leaf – 5190 шт. Ford Focus – 4646 шт. Nissan Qashqai – 4339 шт. Volkswagen Touran – 4181 шт. Volkswagen Tiguan – 4075 шт. Audi A4 – 3940 шт.

Ранее Фокус рассказывал про самые популярные новые авто. Лидерами симпатий являются кроссоверы.

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