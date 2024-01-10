В США создали недорогой и мощный электромопед для бездорожья (фото)

Электробайк Graffiti X способен проехать до 112 км без подзарядки. Он получил усиленную подвеску и высокопрофильную внедорожную резину.

Американский производитель электробайков Lyric Cycles представил новую модель – необычный Graffiti X. Это электрический мопед, созданный для бездорожья. Подробности новинки появились на сайте производителя.

Электробайк Graffiti X подготовлен к эксплуатации вне асфальта. В его основе лежит прочная алюминиевая рама. Мопед получил 16-дюймовые внедорожные шины с высоким профилем и усиленную длинноходую подвеску. Кроме того, установлена мощная светодиодная фара с защитной решеткой.

Запас хода байка составляет 112 км

Новый Graffiti X получился весьма мощным – его мотор развивает 4 л. с. (3 кВт) в стандартном режиме и 9,8 л. с. (7,2 кВт) – в пиковом. Максимальная скорость составляет 72 км/ч. Примечательно, что мопед сохранил и педальный привод.

Аккумуляторную батарею на 35 А∙ч поставляет Samsung. Запас хода Graffiti X составляет 112 км на асфальте и 64 км – на бездорожье.

Продажи Graffiti X стартуют весной нынешнего года. Купить электробайк можно будет за 3999 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про новый электромотоцикл Evoke с рекордным запасом хода.

Также мы писали , что в Украине появился недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo.