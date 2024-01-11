Прославленный гоночный Ferrari выставили на аукцион по цене свыше $30 миллионов (фото)

Выпущено только 19 Ferrari 250 Testa Rossa, и они доминировали в соревнованиях 50-60-х годов. Конкретно этот спорткар выиграл четыре гонки.

В Детройте на аукцион RM Sotheby’s выставили спорткар Ferrari 250 Testa Rossa 1958 года. За прославленную гоночную модель планируют выручить от 34 до 38 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Этот Ferrari 250 Testarossa выиграл четыре гонки Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 Testa Rossa – гроза гоночных трасс на рубеже 50-х и 60-х годов. Обтекаемые спорткары трижды (в 1958, 1960 и 1961 годах) выигрывали чемпионат мира WSC и столько же раз триумфовали в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана".

Спорткар отреставрирован до идеального состояния Фото: RM Sotheby's

Всего выпустили только 19 Ferrari 250 Testa Rossa. Конкретно этот автомобиль принимал участие в 20 соревнованиях и выиграл 4 гонки. В 2013 году спорткар полностью отреставрировали.

Ferrari 250 Testa Rossa – гоночный родстер с алюминиевым кузовом от ателье Scaglietti. Он весит всего 794 кг и оснащен высокооборотистым 3,0-литровым V12 мощностью 300 л. с.

Спорткар оснащен 300-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Кроме того, это один из первых Ferrari с дисковыми тормозами.

К слову, это не самый дорогой Ferrari. Некоторые винтажные модели марки стоят свыше 50 миллионов долларов.

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