Какие новые и б/у авто покупают в разных регионах Украины (фото)

Предпочтения украинских автолюбителей разнятся, в зависимости от региона. К примеру, в Киеве чаще всего выбирают Renault Duster, а во Львовской области — Toyota RAV4.

В 2023 году украинцы поставили на учет почти 61 тыс. новых и 214,4 тыс. подержанных автомобилей. Подавляющее большинство из них были зарегистрированы в Киеве, а также Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В сегменте новых автомобилей лидирует Киев: в столице за год приобрели треть всех машин – 20 865. В тройку лидеров также попали Днепропетровская (4897 шт.) и Киевская (4875) области.

В Киевской области пользуется спросом Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Регионы-лидеры по продажам новых авто в 2023 году:

Киев – 20 865 проданных авто. Днепропетровская область – 4897 шт. Киевская область – 4875 шт. Одесская область – 3320 шт. Львовская область – 3130 шт.

Во Львовской области предпочитают Toyota RAV4 Фото: Toyota

В Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster. В Киевской области предпочитают электрокар Volkswagen ID.4, а во Львовской – Toyota RAV4.

В сегменте авто с пробегом лидером оказалась Львовская область (25 370 авто), опередившая Киев (16 019 шт.) и Винничину (15 473 шт.).

В подержанном сегменте лидирует Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Регионы-лидеры по регистрациям б/у авто в 2023 году:

Львовская область – 25 370 авто. Киев – 16 019 шт. Винницкая область – 15 473 шт. Днепропетровская область – 12 560 шт. Киевская область – 12 161 шт.

В Днепропетровской области наибольшим спросом пользовался Renault Megane, а в остальных регионах-лидерах – Volkswagen Golf.

Ранее Фокус рассказывал, что в нашйе стране выросли продажи авто из Китая.

Также мы писали в Украине увеличился спрос на премиальные модели.