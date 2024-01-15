Какие новые и б/у авто покупают в разных регионах Украины (фото)
Предпочтения украинских автолюбителей разнятся, в зависимости от региона. К примеру, в Киеве чаще всего выбирают Renault Duster, а во Львовской области — Toyota RAV4.
В 2023 году украинцы поставили на учет почти 61 тыс. новых и 214,4 тыс. подержанных автомобилей. Подавляющее большинство из них были зарегистрированы в Киеве, а также Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В сегменте новых автомобилей лидирует Киев: в столице за год приобрели треть всех машин – 20 865. В тройку лидеров также попали Днепропетровская (4897 шт.) и Киевская (4875) области.
Регионы-лидеры по продажам новых авто в 2023 году:
- Киев – 20 865 проданных авто.
- Днепропетровская область – 4897 шт.
- Киевская область – 4875 шт.
- Одесская область – 3320 шт.
- Львовская область – 3130 шт.
В Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях самой популярной моделью стал кроссовер Renault Duster. В Киевской области предпочитают электрокар Volkswagen ID.4, а во Львовской – Toyota RAV4.
В сегменте авто с пробегом лидером оказалась Львовская область (25 370 авто), опередившая Киев (16 019 шт.) и Винничину (15 473 шт.).
Регионы-лидеры по регистрациям б/у авто в 2023 году:
- Львовская область – 25 370 авто.
- Киев – 16 019 шт.
- Винницкая область – 15 473 шт.
- Днепропетровская область – 12 560 шт.
- Киевская область – 12 161 шт.
В Днепропетровской области наибольшим спросом пользовался Renault Megane, а в остальных регионах-лидерах – Volkswagen Golf.
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