Які нові й уживані авто купують у різних регіонах України (фото)

Уподобання українських автолюбителів різняться, залежно від регіону. Наприклад, у Києві найчастіше обирають Renault Duster, а у Львівській області – Toyota RAV4.

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У 2023 році українці поставили на облік майже 61 тис. нових та 214,4 тис. вживаних автомобілів. Переважна більшість із них була зареєстрована у Києві, а також Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У сегменті нових автомобілів лідирує Київ: у столиці за рік придбали третину всіх машин – 20 865. До трійки лідерів також потрапили Дніпропетровська (4897 шт.) та Київська (4875) області.

У Київській області користується попитом Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Регіони-лідери з продажу нових авто у 2023 році:

Київ — 20 865 проданих авто. Дніпропетровська область — 4897 шт. Київська область — 4875 шт. Одеська область — 3320 шт. Львівська область — 3130 шт.

На Львівщині віддають перевагу Toyota RAV4 Фото: Toyota

У Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster. У Київській області віддають перевагу електрокару Volkswagen ID.4, а у Львівській – Toyota RAV4.

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У сегменті авто з пробігом лідером опинилася Львівська область (25 370 авто), яка випередила Київ (16 019 шт.) та Вінничину (15 473 шт.).

У вживаному сегменті лідирує Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Регіони-лідери з реєстрацій вживаних авто у 2023 році:

Львівська область — 25 370 авто. Київ – 16 019 шт. Вінницька область – 15 473 шт. Дніпропетровська область – 12 560 шт. Київська область – 12 161 шт.

На Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane, а в інших регіонах-лідерах – Volkswagen Golf.

Раніше Фокус розповідав, що в нашій країні зросли продажі авто з Китаю.

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