Які нові й уживані авто купують у різних регіонах України (фото)
Уподобання українських автолюбителів різняться, залежно від регіону. Наприклад, у Києві найчастіше обирають Renault Duster, а у Львівській області – Toyota RAV4.
У 2023 році українці поставили на облік майже 61 тис. нових та 214,4 тис. вживаних автомобілів. Переважна більшість із них була зареєстрована у Києві, а також Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У сегменті нових автомобілів лідирує Київ: у столиці за рік придбали третину всіх машин – 20 865. До трійки лідерів також потрапили Дніпропетровська (4897 шт.) та Київська (4875) області.
Регіони-лідери з продажу нових авто у 2023 році:
- Київ — 20 865 проданих авто.
- Дніпропетровська область — 4897 шт.
- Київська область — 4875 шт.
- Одеська область — 3320 шт.
- Львівська область — 3130 шт.
У Києві, а також Дніпропетровській та Одеській областях найпопулярнішою моделлю став кросовер Renault Duster. У Київській області віддають перевагу електрокару Volkswagen ID.4, а у Львівській – Toyota RAV4.
У сегменті авто з пробігом лідером опинилася Львівська область (25 370 авто), яка випередила Київ (16 019 шт.) та Вінничину (15 473 шт.).
Регіони-лідери з реєстрацій вживаних авто у 2023 році:
- Львівська область — 25 370 авто.
- Київ – 16 019 шт.
- Вінницька область – 15 473 шт.
- Дніпропетровська область – 12 560 шт.
- Київська область – 12 161 шт.
На Дніпропетровщині найбільшим попитом користувався Renault Megane, а в інших регіонах-лідерах – Volkswagen Golf.
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