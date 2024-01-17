В Украине существенно выросло количество погибших на дорогах: основные причины ДТП

За 2023 году в Украине зафиксировано свыше 23 тысяч ДТП с погибшими или пострадавшими. Основная причина смертельных аварий — превышение разрешенной скорости.

В Украине фиксируется увеличение смертности в ДТП. За 2023 год на дорогах погибли 3053 человека, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Патрульной полиции.

Травмы разной степени тяжести получили 29 502 человека, что сразу на 27,5% больше, чем в 2022 году. Хотя следует отметить, что в первые месяцы полномасштабного вторжения трафик на украинских дорогах был менее интенсивным. Для справки: в 2021 году в ДТП в Украине погибло 3238 человек и 29 738 – получили травмы.

Всего за 2023 год зафиксировали 23 642 ДТП с погибшими или пострадавшими. Из них:

столкновение транспорта – 9792;

наезд на пешехода – 6499;

наезд на препятствие – 2918;

переворачивание транспорта – 2068;

наезд на велосипедиста – 1447.

Названы и основные причины ДТП с погибшими в Украине за 2023 год:

Превышение безопасной скорости – 1570 погибших. Нарушение правил маневрирования – 476. Переход пешеходами дороги в неустановленном месте – 167.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за 2023 год серьезно выросли продажи гибридных авто.

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