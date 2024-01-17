Новый Skoda Kodiaq 2024 поступил в производство в Чехии (видео)

Новый Skoda Kodiaq подрос в размерах и стал солиднее на вид. Кроссовер будут выпускать в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 204 сил.

В Чехии сегодня, 17 января, стартовало производство Skoda Kodiaq второго поколения. Первые экземпляры кроссовера уже сошли с конвейера завода в городе Квасины. Об этом сообщает официальный сайт Skoda.

Объемы производства модели увеличат Фото: Skoda

Сборочное предприятие прошло модернизацию, в которую вложили 49 миллионов евро. Это, а также перенос производства Skoda Superb с Квасин в Братиславу позволит увеличить производство Kodiaq до 410 авто в день.

Новый Skoda Kodiaq уже поступил в продажу в ряде европейских стран. Первой на рынок вышла 2,0-литровая дизельная версия мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатым роботом DSG.

На родине, в Чехии, кроссовер Skoda Kodiaq 2024 стоит от 1 040 000 крон ($46 300), а его базовое оснащение включает диодные фары, трехзонный климат-контроль, подогрев сидений, датчики дождя и Новый Skoda Kodiaq несколько подрос в размерах и стал солиднее на вид. Как и прежде, доступны версии на 5 и 7 мест. Кроссовер будут выпускать в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью от 150 до 204 л. с. с передним либо полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит новый компактный электрокроссовер.

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