В Китае вышли на патрулирование беспилотные полицейские авто (фото)

Беспилотные полицейские авто способны распознавать транспорт и людей на расстоянии до 120 метров. Они оснащены электромотором и способны проехать 100 км без подзарядки.

В Китае разрабатывают беспилотные автомобили для полиции. Первые их прототипы уже начали тестировать в пригороде Пекина Ичжуане c 16 января. Об этом сообщает сайт CGTN.

В испытаниях принимают участие сразу 15 беспилотных авто с проблесковыми маячками. Они патрулируют на площади 60 кв. км вместе с офицерами муниципального бюро общественной безопасности Пекина.

Электрокары могут проехать 100 км без подзарядки Фото: CGTN

В рамках тестов беспилотные полицейские авто будут поддерживать безопасность во время массовых мероприятий, при потребности принимать участие в аварийно-спасательных работах и предупреждать граждан о чрезвычайных происшествиях.

Для полиции создали небольшие электрокары Neolix с запасом хода около 100 км. Их батарею можно не заряжать, а быстро заменить за 30 секунд на специальной станции.

Электромобили получили автопилот 4 уровня с мощным вычислительным процессом, дополненный камерами и сенсорами с 360-градусным охватом. Они способны распознавать транспорт и людей на расстоянии до 120 метров.

Ранее Фокус рассказывал, что Ford создал пикап с автопилотом для военных.

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