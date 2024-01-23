Маленький "Гелендваген": появилась информация про новый электрокроссовер Mercedes

Новый электромобиль Mercedes будет выдержан в стилистике "Гелендвагена". Ожидаются версии кроссовера мощностью до 544 л. с.

Раскрыты новые подробности будущего компактного электрокроссовера Mercedes-Benz. Его должны представить в 2026 году и позиционируют, как младшего брата электрического Mercedes G-Class. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Информация про маленький "Гелендваген" циркулировала не один год, но разработку этой модели подтвердили относительно недавно. А в середине января на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе член совета директоров Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что она будет электрической.

А главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер отметил, что электрокар получит черты Mercedes G-Class. У него будет характерный двухобъемный силуэт с вертикальными стойками крыши.

Впрочем, в отличие от "Гелендвагена", новая модель не будет рамной. Ее построят на платформе ММА, которую также будет использовать новый Mercedes CLA третьего поколения.

Среди особенностей этой архитектуры – 800-вольтное электрооборудование, обеспечивающее быструю зарядку мощностью 250 кВт. В таком режиме пополнить запас хода на 400 км можно будет за 15 минут.

Ожидается, что электрокроссовер Mercedes предложат в версиях мощностью от 204 до 544 л. с. с задним и полным приводом. Ему предложат аккумуляторные батареи емкостью 58 и 85 кВт∙ч.

Ранее Фокус рассказывал про новый Porsche Macan 2024, который станет электромобилем.

Такэе мы писали про недорогой электрокроссовер Tata за $13 200.