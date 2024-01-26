Классика на новый лад: в США представили оригинальные электрокары в ретро-стиле (видео)

Компания Olympian Motors выпустит электрические седан в стилистике 30-х годов и внедорожник, похожий на старые Land Rover. Оба авто получат моторы мощностью свыше 300 сил.

Американский стартап Olympian Motors презентовал свои первые модели электромобилей. Авто выглядят как пришельцы из прошлого. Их производство планируют начать уже во втором квартале нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Электрокары Olympian Motors построены на модульной заднеприводной платформе. Она позволяет собирать авто из отдельных узлов подобно конструктору.

В салоне ретро-стиль сочетается с современным дисплеем

У двух авто фактически идентичный салон. В отделке использованы кожа и дерево, а классические циферблаты приборов и тоненький руль соседствуют с тачскрином и проекцией на лобовое стекло.

Olympian Model O1

Седан Olympian Model O1 выдержан в стиле 30-х годов. В его дизайне просматриваются черты винтажных Buick и Bugatti. У авто выраженные крылья и большие круглые фары, а задние двери открываются против движения.

Olympian Model O1 Дизайн Olympian Model O1 выполнен в стилистике 30-х годов

Электромобиль оснастят мотором на 310 л. с. и 414 Н∙м, а также батареей емкостью 82 кВт∙ч. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 с и развивать 257 км/ч, а его запас хода составит 490 км. Цена – от $80 000.

Olympian Model 84

Model 84 – внедорожник с угловатым дизайном в духе старых Land Rover. Его выпустят лимитированной серией из 310 авто, а цена составит 70 000 долларов.

Olympian Model 84 Olympian Model 84 напоминает старые Land Rover

Электрокар получит мотор на 340 л. с. и 480 Н∙м, а емкость батареи составит 89 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч займет 8,1 с, а максимальная скорость также составит 257 км/ч. Запас хода – 540 км.

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