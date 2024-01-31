Экстравагантный стиль и 900 сил: презентован новый шестиколесный "Гелендваген" (фото)

Шестиколесный Mercedes G-Class от Mansory отличается броским дизайном и роскошным интерьером. Мощность его V8 твин-турбо подняли до 900 сил.

Mercedes-Benz еще не представил серийный шестиколесный "Гелендваген" нового поколения, но подобные модели уже создают различные тюнинг-ателье. Ранее свой пикап показали в Brabus, а теперь пришла очередь Mansory. Подробности новинки раскрыли на его сайте.

Дизайн авто стал оригинальнее Фото: Mansory

Проект назвали Mansory Gronos 6X6 и всего выпустят только 10 таких автомобилей. За основу для доработки взяли Mercedes-AMG G63.

Внедорожник удлинили, добавили кузов и третью ось. Кроме того, установлены более агрессивные бамперы, расширители арок и капот. Появились багажник на крыше, лебедка и подножки. 22-дюймовые диски могут быть обуты в низкопрофильную либо внедорожную резину, также предусмотрена система подкачки колес.

Внедорожник оснащен 900-сильным мотором Фото: Mansory

Оригинальными являются и задние двери Mercedes G-Class, открывающиеся против движения. Салон отделан дорогой кожей и карбоном, причем под заказ доступны самые яркие расцветки. Подсветка потолка имитирует звездное небо – как в Rolls-Royce. Внутри установлены четыре отдельных кресла с электроприводом.

Салон отделан дорогой кожей и карбоном Фото: Mansory Сзади установлены отдельные кресла Фото: Mansory

Тюнинг "Гелендвагена" затронул и двигатель: отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли до 900 л. с. и 1200 Н∙м. Средний расход топлива составляет 17,9 л/100 км. Кроме того, у внедорожника усилена и дополнена портальными мостами, серьезно увеличившими клиренс.

К слову, шестиколесный "Гелендваген" недавно построили и в Украине.

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