Шедевр современного искусства: дверь от Mazda 90-х планируют продать за $200 000 (фото)

Дверь от Mazda Protege является частью уже не существующей арт-инсталляции Бэнкси. Ее украсили оригинальным граффити.

В США на аукцион Julien’s выставили необычный лот – дверь от Mazda Protege конца 90-х. За нее планируют выручить около 200 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Бэнкси использовал Mazda в инсталляции Crazy Horse Фото: Julien’s Auctions

Стартовая цена за дверь составляет 25 000 долларов. Конечно же, продают ее не на автомобильном аукционе, ведь новая Mazda Protege стоила меньше. Кузовная деталь является предметом искусства.

Дело в том, что эта дверь – часть инсталляции Бэнкси Crazy Horse ("Безумный Конь") 2013 года. Известный уличный художник нанес свое граффити на Mazda Protege и стену в Нью-Йорке.

Инсталляция Crazy Horse уже не существует Фото: Julien’s Auctions

В граффити изображены испуганные люди и гарцующие лошади. Таким образом Бэнкси изобразил авиаудар по Багдаду, нанесенный американскими ВВС по ошибке в 2007 году. В его результате погибли два корреспондента агентства Reuters. У пилота вертолета Apache был позывной Crazy Horse 18.

Инсталляция Бэнкси была разобрана через шесть дней после открытия. От Mazda Protege остались только отдельные детали – такие, как эта дверь.

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