Почти 1000 сил и запас хода свыше 600 км: представлен новый Porsche Taycan 2024 (фото)

Новый Porsche Taycan 2024 прошел обновление, а его запас хода вырос до 678 км в самой "дальнобойной" версии. Топовый вариант Turbo S стартует до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

Porsche презентовали уже второй электромобиль за две недели. К новому электрокроссоверу Macan присоединился Porsche Taycan 2024. Его подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

У Porsche Taycan изменена передняя часть Фото: Porsche

Электрокар прошел модернизацию и с весны поступит в продажу по цене от 99 400 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Porsche.

Новый Porsche Taycan узнается по измененным бамперам и оптике, причем фары у авто матричные. Также заменены передние крылья, а масса авто снижена на 15 кг. Обновление прошли как стандартный седан, так и универсалы Sport Turismo и Cross Turismo.

Электрокар получил прибавку в мощности Фото: Porsche

Салон Porsche Taycan 2024 практически не изменился, разве что несколько доработаны цифровая панель приборов и меню мультимейдийной системы.

Электромобиль Porsche Taycan стал мощнее, однако пока раскрыли характеристики лишь некоторых версий модели. В частности, стало известно, что базовый заднеприводный вариант стал 489-сильным, а топовый Turbo S получит 952-сильную установку. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 и 2,4 с, соответственно.

Porsche Taycan Cross Turismo Фото: Porsche

Porsche Taycan 2024 получил новые батареи емкостью 89 и 105 кВт∙ч. Запас хода прибавил до 35% и, в зависимости от версии, составляет от 449 до 678 км. Пиковую мощность зарядки подняли до 320 кВт: теперь зарядить батарею на 80% можно за 18 минут.

В салоне доработан виртуальный щиток приборов

Все Porsche Taycan 2024 получили пневмоподвеску. Кроме того, электрокару улучшили систему рекуперативного торможения.

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