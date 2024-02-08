На аукцион выставлен самый невероятный мотоцикл с 48-цилиндровым двигателем (видео)

Мотоцикл Whitelock Tinker Toy получил уникальный 4,2-литровый мотор с 48-цилиндрами. Он весит 600 кг, но способен ездить самостоятельно.

В Великобритании на аукцион Bonhams выставили очень нестандартный мотоцикл Kawasaki 2003 года с впечатляющим 48-цилиндровым двигателем. Его оценили в 40-60 тысяч фунтов стерлингов ($51 000 – 76 000). О байке рассказали на сайте аукционного дома.

Уникальный байк построил британский конструктор Саймон Уайтлок. Проект назвали Whitelock Tinker Toy ("игрушечный конструктор Уайтлока").

48-цилиндровый мотор имеет рабочий объем 4,2 литра Фото: bonhams.com

За основу взяли мотоцикл Kawasaki KH250. Его разрезали и удлинили, а также установили огромный 48-цилиндровый двигатель объемом 4,2 л. Мотоцикл даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, как колесное транспортное средство с наибольшим количеством цилиндров.

Сложный мотор собрали из 16 трехцилиндровых двухтактных моторов Kawasaki KH250. Их установили в шесть рядов – по 8 цилиндров в каждом. Еще один такой двигатель выполняет роль стартера.

Саймон Уайтлок утверждает, что мотоцикл допущен к дорогам общего пользования. Впрочем, управлять байком массой 600 кг весьма сложно.

Ранее Фокус рассказывал, что винтажный мотоцикл Harley-Davidson продают по цене суперкара.

Также мы писали про недорогой электробайк по цене iPhone.