Ждать 3-5 месяцев: китайские автомобили в РФ остались без запчастей

Новые китайские автомобили в Китае не получается отремонтировать из-за отсутствия запчастей. Кузовные детали или коробки передач приходится ждать по несколько месяцев.

Дефицит автозапчастей в России становится все острее. Причем если ранее из-за санкций было сложно достать детали к авто из ЕС, Японии или Кореи, то теперь отмечается нехватка комплектующих к китайским машинам. Об этом пишут "Известия".

Китайские автопроизводители в 2022-2023 годах осуществили настоящую экспансию на российский рынок. В РФ открыты 2000 дилерских центров китайских марок и появились новые бренды, однако обеспечить надлежащее их обслуживание не получается. Запчасти к машинам часто попросту отсутствуют.

Наиболее остро ощущается дефицит комплектующих именно к моделям брендов, недавно появившихся в России – BYD, Changan, FAW, Li Auto и Zeekr. Несколько лучше обстоит ситуация с Chery, Geely и Haval.

Основной проблемой является логистика – складов запчастей у дилеров пока нет, а доставка из Китая занимает немало времени. И если небольшие детали еще можно привезти самолетом, то, например, КПП в сборе или кузовные панели отправить по воздуху дорого.

Владельцам BYD и Changan в РФ после ДТП приходится ждать кузовных деталей по 3-5 месяцев. Альтернатива – поиск подержанных запчастей на "разборках". Доля б/у деталей на российском рынке уже достигла 40%, хотя для редких и новых моделей найти их сложно.

Ранее Фокус рассказывал, что санкции против РФ не дали запустить в производство новый "китайский" кроссовер Lada.