Старый "Гелендваген" 80-х завелся и поехал после 10 лет простоя на улице (видео)

Mercedes G-Class 10 лет хранился в армейском шатре во дворе дома. Внедорожник помыли, отчистили и легко завели после несложного техобслуживания.

В США вернули к жизни ранний Mercedes-Benz G-Class 1983 года. Внедорожник простоял 10 лет на улице. Ему посвятили видео на Youtube-канале WD Detailing.

"Гелендваген" находится в штате Огайо. Владелец авто Дитер рассказал, что этот Mercedes 280 GE 1983 года был приобретен его отцом около 40 лет назад. Затем тот продал авто своему брату, но 20 лет назад выкупил его обратно.

Внедорожник без труда завелся и поехал Фото: скриншот / YouTube

Последние 10 лет "Гелендваген" стоял во дворе дома. Ему сделали навес из старого военного шатра, который ранее использовался в немецком Бундесвере. Это символично, ведь изначально Mercedes G-Class создавался для немецкой армии.

Конечно, за десятилетие на улице внедорожник покрылся слоем грязи и его пришлось отмывать и полировать. Салон "Гелендвагена" разобрали и провели его химчистку.

С двигателем пришлось попотеть, ведь сгнивший шланг повредил топливный насос. После его замены 2,8-литровая бензиновая шестерка на 158 л. с. легко завелась и Mercedes G-Class поехал.

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