Рассекречен недорогой спортивный электрокроссовер Fiat в ретро-стиле (фото)
Электромобиль Abarth 600e получит 240-сильный мотор и станет самой мощной серийной моделью марки. От стандартного Fiat 600 кроссовер отличается более агрессивным дизайном.
Ретро-кроссовер Fiat 600 получит заряженную версию от Abarth. Ее официальная презентация состоится в ближайшее время, а пока на сайте концерна Stellantis появилось первое фото автомобиля.
Новый Abarth 600e (именно так назвали кроссовер) является спортивным электромобилем. Он оснащен 240-сильным мотором и станет самой мощной серийной моделью от Abarth. Разгон до 100 км/ч занимает менее 7 с.
Электромобиль Fiat получил самоблокирующийся дифференциал, а его подвеску и рулевое управление доработали. Тормоза кроссовера увеличили в размерах.
От стандартного Fiat 600e вариант от Abarth отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом и спойлером на крыше. В салоне установят спортивные сиденья и руль.
На фото попал электрокроссовер Fiat Abarth 600e в лимитированной серии Scorpionissima. Выпустят только 1949 таких авто с особыми 20-дюймовыми дисками и в ярких цветах – таких, как этот фиолетовый Hypersonic Purple.
К слову, недавно рассекретили и новый Fiat Panda 2024. Он станет электрокроссовером стоимостью от 20 000 евро.
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