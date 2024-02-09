Для украинских зим: пикап Tesla Cybertruck получил необычный тюнинг (фото)

В США выполнили необычный тюнинг Tesla Cybertruck. Вместо колес на электрический пикап установили широкие гусеницы.

Новая Tesla Cybertruck получила нестандартную модификацию. Электрический пикап подготовили к снежным зимам — таким, как в Украине. Фото с авто опубликовал в Instagram блогер supercar_ron.

Именно он и выполнил тюнинг Tesla Cybertruck, причем все работы заняли один день. Вместо колес у пикапа появились отдельные гусеницы. Они массивные и широкие, что позволяет снизить давление на дорогу. Это дает возможность передвигаться по глубокому снегу или грязи.

Клиренс электрокара существенно увеличен

Гусеницы выполнили съемными, то есть при желании пикап Tesla Cybertruck можно снова поставить на колеса. Они позволили существенно увеличить клиренс электрокара, но и ширина авто заметно выросла.

Динамические характеристики Tesla Cybertruck с гусеницам не раскрывают, впрочем, понятно, что для доработки подходят только полноприводные версии пикапа. Напомним, что таких модификаций две – мощностью 600 и 845 л. с.

Запас хода Tesla Cybertruck также не раскрывают, хотя наверняка из-за гусеничного привода он существенно уменьшился. К слову, даже у стандартного пикапа в реальных условиях он гораздо меньше паспортных данных.

Также Фокус рассказывал, что электромобиль Tesla Cybertruck протестировали на бездорожье.