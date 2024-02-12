Самый дорогой кроссовер Toyota за $200 000 выходит на международный рынок (фото)

Роскошный 5,2-метровый кроссовер Toyota Century SUV получил 406-сильную гибридную установку. В его салоне все четыре сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж.

Флагманский кроссовер Toyota Century SUV до недавнего времени продавался только в Японии, но теперь начинается экспорт модели. На первом этапе модель будут поставлять в Китай. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Модель оснащена 406-сильной гибридной установкой Фото: Toyota

Новая Toyota Century SUV в Китае будет продаваться под названием Shiji и заметно подорожает. Если в Японии 5,2-метровый кроссовер стоит в эквиваленте 170 000 долларов, то в Китае его цена превысит $200 000.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Shiji доступен только в четырехместном исполнении. Все его сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а у задних кресел есть еще и выдвижные подставки для отдыха ног.

Кроме того, пассажиры второго ряда получили мониторы в спинках передних кресел, а за доплату доступен еще и небольшой холодильник. Естественно, салон отделан кожей и деревом.

Задние сиденья получили электропривод и массаж Фото: Toyota

Как и Toyota Century SUV, Shiji оснащен 406-сильной гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым V6 и двумя электромоторами. 5,2-метровый кроссовер может проехать 69 км на электротяге и расходует в среднем 7 л на 100 км.

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