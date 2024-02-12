Новый Peugeot 3008 получит роскошного электрического собрата с запасом хода 700 км (фото)

Кроссовер DS 9 будет привлекать купеобразным дизайном и инновационным интерьером. Электромобиль предложат в версиях мощностью до 320 сил.

В Швеции во время испытаний заметили новый DS 9. Купе-кроссовер появится в начале 2025 года и станет флагманом в линейке французского премиального бренда. Об этом сообщает издание Auto Express.

Модель предложат в электрических версиях на 210-320 л. с. Фото: Auto Express

Кроссовер DS 9 обклеен камуфляжной пленкой, но она не скрывает обтекаемый силуэт авто с аркообразной крышей и высокой оконной линией. Также видны тоненькие диодные фары и фонари.

Салон создадут по образцу концепта MI 21 Фото: Stellantis

Салон DS 9 2025 на фото не показали, но стало известно, что он будет выдержан в стилистике концепта MI 21. Это значит, что вся передняя панель станет одним большим экраном, на который проецируются изображения.

С технической точки зрения новый DS 9 будет близок к Peugeot 3008 третьего поколения, ведь получит его платформу и силовые агрегаты. Впрочем, в отличие от собрата, он будет доступен исключительно в электрическом исполнении.

Запас хода электрокара достигнет 700 км Фото: Auto Express

Напомним, что электромобиль Peugeot e-3008 предлагают в версиях мощностью 210-320 л. с. с передним и полным приводом. Ему доступны батареи емкостью 73 и 98 кВт∙ч, а самая "дальнобойная" модификация может проехать до 700 км без подзарядки.

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