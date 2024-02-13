Спорткар для семьи: в Киеве заметили сверхмощный универсал Audi за 4,2 миллиона (фото)

Спортивный универсал Audi RS6 Avant Performance оснащен 630-сильным V8 твин-турбо и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 305 км/ч.

В Киеве сфотографировали новый Audi RS6 2023 года в исполнении Performance. Это один из самых мощных и быстрых универсалов в мире. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженный универсал Audi RS6 Avant Performance получил доработанный 4,0-литровый V8 твин-турбо. Его мощность увеличили до 630 л. с., а пиковый крутящий момент – до 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч.

Спортивный универсал узнается по обвесу и расширенным крыльям Фото: Topcars UA

Новый Audi RS6 Performance оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом со спортивным дифференциалом. Также установлены спортивная подвеска и карбоново-керамические тормоза.

Все Audi RS6 отличаются от стандартного универсала A6 агрессивным обвесом, расширенными крыльями и спойлером на крыше. Вариант Performance также получил особые 21-дюймовые диски, а его салон отделан особой кожей, а также алькантарой и карбоном. Цена Audi RS6 Performance в Украине стартует с 4,22 миллиона гривен.

К слову, недавно в линейке Audi появился еще более быстрый универсал – лимитированный RS6 Avant GT.

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