Броня, тепловизор и 1000 сил: представлен самый невероятный суперкар в мире (фото)

Rezvani Beast — первый в мире серийный броированный суперкар. Автомобиль оснащен 1000-сильным V8 твин-турбо и стартует до 100 км/ч за 2,5 с.

Американская компания Rezvani презентовала свою новую модель Beast. Нетипичный суперкар поступает в продажу по цене от 485 000 долларов. Об авто рассказали на сайте производителя.

Суперкар построен на базе Chevrolet Corvette

Новый Rezvani Beast построен на базе Chevrolet Corvette C8, но кардинально переделан. Он отдаленно напоминает модель-донор по дизайну, хотя во внешнем виде стало больше рубленных поверхностей. К тому же, все кузовные панели новые и выполнены из карбона, что снизило массу авто до 1340 кг.

За доплату авто бронируют

У Rezvani Beast выраженный "нос", тоненькие фары и фонари. Двери суперкара поднимаются вверх.

В салоне родство с Corvette больше заметно, однако изменена центральная консоль, а руль срезан сверху. Однако больше всего поражают опции для авто.

Руль суперкара срезан сверху

В частности, Rezvani Beast – первый в мире серийный суперкар с броней. Ее предлагают вместе с пуленепробивными стеклами за доплату в $55 000.

Мощность 6,2-литрового мотора подняли до 1000 сил

А за $45 000 доступен пакет 007, включающий тепловизор, противогазы, электрошокеры в дверных ручках, защиту от электромагнитного импульса и распылитель перечного газа. Кроме того, такой суперкар оснащен сиреной, проблесковыми маячками и громкоговорителем.

6,2-литровый V8 Corvette дополнили двумя турбинами, что увеличило его отдачу до 1000 л. с. и 1190 Нм. Характеристики раскрыли только для стандартной версии Rezvani Beast: она разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и преодолевает ¼ мили (402 м) за 9,6 с. Бронированный вариант тяжелее и, соответственно, медленнее.

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