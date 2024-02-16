Новый Volkswagen Golf 2024 выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Volkswagen Golf 8 обновился и подорожал, а его комплектация стала богаче. Модель С-класса дебютировала в бензиновых версиях, однако впоследствии на рынок выйдут дизельные и плагин-гибридные Golf.

Новый Volkswagen Golf 2024 поступил в продажу в Европе. Массовая модель подорожала и стоит от 27 180 евро за базовый хэтчбек и 28 280 евро — за универсал. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Сначала будут доступны бензиновые VW Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 8 обновился внешне, а также получил увеличенный тачскрин (10,4 дюйма в базовой версии и 12,9 дюйма — в более дорогих вариантах). Базовая комплектация пополнилась диодными фарами и беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Лимитированный Volkswagen Golf Edition 50, созданный к 50-летию модели, стоит от 36 820 евро. Он оборудован бесключевым доступом, навигацией и встроенным ChatGPT. К тому же, можно выбрать пакет Plus, включающий матричные фары, панорамную крышу и проекцию на лобовое стекло.

Линейку пополнила топовая лимитированная версия Edition 50. Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Golf 8 изначально предложили с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Позже к ним присоединятся беззиновые двигатели объемом 2,0 л (204 и 265 л. с.), 2,0-литровые турбодизели на 115 и 150 л. с., а также пагин-гибридные установки на 204 и 272 л. с. Кстати, нынешняя модель — последний VW Golf с двигателями внутреннего сгорания, ведь новое поколение хэтчбека будет электрическим.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen отказывается от самой стильной своей модели.

Также мы писали о флагманском электромобиле Volkswagen.