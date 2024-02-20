В Харькове наркозависимый изувечил электромобиль Tesla: как его наказали

Харьковчанин забросал электрокар Tesla камнями, залез на машину и разбил ее панорамную крышу. Владельцу причинен ущерб на 50,5 тыс. гривен.

Житель Харькова без причины разбил электромобиль Tesla Model S. Перед этим он сам вызвал полицию. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Инцидент имел место в Харькове 10 октября 2023 года. В материалах дела указано, что местный житель Станислав Ф. заметил припаркованный электрокар Tesla Model S. По неизвестным причинам он решил разбить авто.

Станислав зашел в соседний магазин по продаже алкогольных напитков и попросил знакомую продавщицу дать ему топор или молоток, чтобы разбить электромобиль. Когда та отказалась, то харьковчанин взял у нее мобильный телефон, позвонил в полицию и заявил о намерении совершить преступление.

После этого Станислав вышел из магазина и начал бросать камни в Tesla, в результате чего было разбито стекло передних правых дверей и поцарапан капот. Он не реагировал на замечания окружающих, а вместо этого залез на электрокар, начал прыгать и разбил панорамную крышу.

Харьковчанина остановил только полицейский патруль. Экспертиза установила, что за 10 минут вандал причинил автомобилю ущерб на 50,5 тыс. гривен.

Действия гражданина квалифицировали как хулиганство (ч. 1. ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Станислав Ф. признал свою вину.

Выяснилось, что он безработный и с 2015 года находился под наблюдением нарколога. Харьковчанин зависим от опиоидов и алкоголя, а также имеет психическое заболевание и находился в психиатрической больнице.

Тем не менее, суд признал его вменяемым и установил штраф в размере 17 000 гривен. Также был удовлетворен гражданский иск от владельца Tesla Model S на сумму 107,3 тыс. гривен.

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