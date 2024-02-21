В Африке создали недорогой электрический мотоцикл для бездорожья (фото)

Электрический мотоцикл Kofa Jidi имеет стальную раму и усиленную подвеску. Запас хода электробайка составляет 100 км, а его батареи можно заменить за 30 секунд.

Стартап из Ганы Kofa представил свою первую модель — доступный электромотоцикл Jidi. Его начнут производить до конца года и он станет "зеленой" альтернативой 125-кубовым бензиновым байкам. О новинке рассказали на сайте производителя.

Запас хода мотоцикла составляет 100 км

Kofa Jidi — легкий городской электробайк с рубленым дизайном. Его высокопрофильные шины с глубоким протектором, стальная рама и усиленная подвеска рассчитаны на дороги с большим количеством ухабов или бездорожья. К тому же, ходовая простая и легко поддается ремонту.

Хотя модель бюджетная, оснащение включает светодиодные фары, цифровая панель приборов и USB-порты для подзарядки различных гаджетов. Дисковые тормоза оборудованы ABS.

У мотоцикла усиленная подвеска

Силовую установку разработала китайская компания TAILG. Электробайк получил мотор на 8 л. с. (6 кВт) и две батареи общей емкостью 4,6 кВт∙ч. Новый Kofa Jidi способен разогнаться до 85 км/ч и проехать 100 км без подзарядки. Батареи электробайка можно снять и заменить всего за 30 секунд.

Батареи Jidi можно заменить за 30 секунд

Точная цена Kofa Jidi пока не объявлена, однако производитель заявляет, что она будет сопоставима со стоимостью бюджетных бензиновых аналогов, то есть речь идет о нескольких тысячах долларов. Продажи в Гане стартуют до конца первого квартала 2024 года, а позже начнется экспорт модели.

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