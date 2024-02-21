В Африке создали недорогой электрический мотоцикл для бездорожья (фото)
Электрический мотоцикл Kofa Jidi имеет стальную раму и усиленную подвеску. Запас хода электробайка составляет 100 км, а его батареи можно заменить за 30 секунд.
Стартап из Ганы Kofa представил свою первую модель — доступный электромотоцикл Jidi. Его начнут производить до конца года и он станет "зеленой" альтернативой 125-кубовым бензиновым байкам. О новинке рассказали на сайте производителя.
Kofa Jidi — легкий городской электробайк с рубленым дизайном. Его высокопрофильные шины с глубоким протектором, стальная рама и усиленная подвеска рассчитаны на дороги с большим количеством ухабов или бездорожья. К тому же, ходовая простая и легко поддается ремонту.
Хотя модель бюджетная, оснащение включает светодиодные фары, цифровая панель приборов и USB-порты для подзарядки различных гаджетов. Дисковые тормоза оборудованы ABS.
Силовую установку разработала китайская компания TAILG. Электробайк получил мотор на 8 л. с. (6 кВт) и две батареи общей емкостью 4,6 кВт∙ч. Новый Kofa Jidi способен разогнаться до 85 км/ч и проехать 100 км без подзарядки. Батареи электробайка можно снять и заменить всего за 30 секунд.
Точная цена Kofa Jidi пока не объявлена, однако производитель заявляет, что она будет сопоставима со стоимостью бюджетных бензиновых аналогов, то есть речь идет о нескольких тысячах долларов. Продажи в Гане стартуют до конца первого квартала 2024 года, а позже начнется экспорт модели.
Кстати, недавно в Индии выпустили недорогой электромотоцикл по цене нового iPhone.
Также Фокус рассказывал о бюджетном электрокроссовере от Renault.