Jeep выпустит недорогой и экономичный кроссовер нестандартной конструкции (фото)

Полноприводный Jeep Avenger 4xe будет гибридом с двумя электромоторами. Кроссовер сможет передвигаться в электрическом режиме.

Линейку Jeep Avenger 2024 вскоре пополнит полноприводная версия 4xe. Кроссовер обещает быть весьма нестандартным. Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Полноприводный кроссовер Jeep Avenger 4xe будет довольно необычным. Он получит 48-вольтную "мягкую" гибридную установку с 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем на 136 л.с. и двумя 28-сильными электромоторами, один из которых установят на задней оси.

Концепт-кар Jeep Avenger 4xe Фото: Stellantis

Новый Jeep Avenger 4xe оборудуют 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Полноприводная трансмиссия способна "переварить" 1900 Н∙м крутящего момента. Гибрид будет экономичным сможет проезжать небольшие расстояния на электротяге.

Судя по рендеру, Jeep Avenger 4xe будет отличаться от стандартной модели и дизайном. Он сохранил черты одноименного концепт-кара — более агрессивный бампер и ярко-салатовые вставки на кузове.

Больше деталей новой модели обещают позже. Полноприводный гибрид Jeep Avenger 4xe поступит в продажу в Европе до конца 2024 года. Он будет дороже переднеприводной версии, но дешевле электромобиля Avenger.

Кстати, недавно рассекретили флагманский электрокроссовер Jeep с запасом хода 400 км.

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